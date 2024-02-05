Влад Соколовский записал саундтрек к российской версии «Постучись в мою дверь»

Певец Влад Соколовский записал официальный саундтрек к российской версии сериала «Постучись в мою дверь». В Сети уже появился тизер.

Новая песня Влада получила название «Постучись в мою дверь в Москве». И написать ее артист решил не просто так. Дело в том, что в проекте он исполнил одну из главных ролей. В треке же Соколовский постарался передать сложные романтические чувства главных героев сериала.

«Словно лед и пламя, все, что между нами. Не описать словами, и будто бы цунами нас накрыло», - поет в композиции вокалист.

Напомним, что производство российской версии нашумевшего турецкого сериала началось еще в 2023 году. По сюжету девушка Саша вынуждена притворяться возлюбленной успешного архитектора Сергея Градского ради того, чтобы он мог вернуть свою бывшую. А Саша преследует цель — вернуть стипендию в институте.

Премьера сериала назначена на 12 февраля.

Ранее портал «Страсти» пообщался с исполнителями главных ролей сериала «Постучись в мою дверь» Никитой Волковым и Лианой Гриба.