Никита Волков о российской версии «Постучись в мою дверь»: «Нет задумки становиться секс-символом»

Три месяца назад стартовали съемки российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На протяжении всего этого времени поклонники популярной мелодрамы строили теории, кто же исполнит главные роли и станет отечественными Серканом Болатом и Эдой Йылдыз. Несколько дней назад телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр PREMIER и онлайн-кинотеатр Okko, наконец, рассекретили имена актеров и объявили, что пару сыграют Никита Волков и Лиана Гриба. Порталу «Страсти» удалось побывать на съемочной площадке и пообщаться с теми, кто претендует на звание главной экранной пары года.

Стоит отметить, что в отечественной версии сохранена фабула оригинала. Однако некоторые изменения сценарий все же претерпел. Так, создатели существенно переписали подружек главной героини, которых воплощают Александра Тулинова (Света) и Екатерина Шумакова (Рита). Да и основных персонажей зрителям не стоит ожидать в точности, как в турецком сериале. По признанию самих актеров, тут важную роль играет менталитет, ведь все события в проекте разворачиваются в Москве. «Это все-таки адаптация, поэтому играть какой-то турецкий менталитет – это ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит», - отметил Никита Волков.

Сам актер до съемок с сериалом знаком не был. Он посмотрел несколько серий, чтобы понять историю. Зато в окружении Никиты о «Постучись в мою дверь» знали не понаслышке.

«Перед пробами не смотрел сериал. Я только знал, что это какая-то очень популярная история. Я посмотрел первую серию для ознакомления, чтобы понять, что это вообще за персонажи. И, оказалось, что мои друзья смотрели этот сериал со своими вторыми половинками от начала и до конца. На самом деле я не мог в это поверить, так как им такой жанр совершенно не близок. А они мне говорили: «Нельзя оторваться от просмотра».

Серкан Болат Волкова, который, к слову, получил имя Сергей в отечественной версии, не сильно отличается от турецкого оригинала, воплощенного Керемом Бюрсином. Правда, понимает актер его иначе своего иностранного коллеги.

«Мне показалось, что это очень закрытый в себе человек, который использует девушек, деньги, положение в обществе. Но все это маска. Кажется, что он такой плейбой, гуляка, хозяин жизни, миллионер, но это второй план. То есть это обстоятельства, которые заданы изначально, — подчеркнул Никита. — Он вспыльчивый. Заводится с пол-оборота. Фабулы сохранены в адаптации, просто мой взгляд на него другой».