Никита Волков о российской версии «Постучись в мою дверь»: «Нет задумки становиться секс-символом»
Никита Волков рассказал о съемках в российской версии «Постучись в мою дверь».
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Три месяца назад стартовали съемки российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь». На протяжении всего этого времени поклонники популярной мелодрамы строили теории, кто же исполнит главные роли и станет отечественными Серканом Болатом и Эдой Йылдыз. Несколько дней назад телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр PREMIER и онлайн-кинотеатр Okko, наконец, рассекретили имена актеров и объявили, что пару сыграют Никита Волков и Лиана Гриба. Порталу «Страсти» удалось побывать на съемочной площадке и пообщаться с теми, кто претендует на звание главной экранной пары года.
Стоит отметить, что в отечественной версии сохранена фабула оригинала. Однако некоторые изменения сценарий все же претерпел. Так, создатели существенно переписали подружек главной героини, которых воплощают Александра Тулинова (Света) и Екатерина Шумакова (Рита). Да и основных персонажей зрителям не стоит ожидать в точности, как в турецком сериале. По признанию самих актеров, тут важную роль играет менталитет, ведь все события в проекте разворачиваются в Москве. «Это все-таки адаптация, поэтому играть какой-то турецкий менталитет – это ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит», - отметил Никита Волков.
Сам актер до съемок с сериалом знаком не был. Он посмотрел несколько серий, чтобы понять историю. Зато в окружении Никиты о «Постучись в мою дверь» знали не понаслышке.
«Перед пробами не смотрел сериал. Я только знал, что это какая-то очень популярная история. Я посмотрел первую серию для ознакомления, чтобы понять, что это вообще за персонажи. И, оказалось, что мои друзья смотрели этот сериал со своими вторыми половинками от начала и до конца. На самом деле я не мог в это поверить, так как им такой жанр совершенно не близок. А они мне говорили: «Нельзя оторваться от просмотра».
Серкан Болат Волкова, который, к слову, получил имя Сергей в отечественной версии, не сильно отличается от турецкого оригинала, воплощенного Керемом Бюрсином. Правда, понимает актер его иначе своего иностранного коллеги.
«Мне показалось, что это очень закрытый в себе человек, который использует девушек, деньги, положение в обществе. Но все это маска. Кажется, что он такой плейбой, гуляка, хозяин жизни, миллионер, но это второй план. То есть это обстоятельства, которые заданы изначально, — подчеркнул Никита. — Он вспыльчивый. Заводится с пол-оборота. Фабулы сохранены в адаптации, просто мой взгляд на него другой».
Не секрет, что в первую очередь многие фанатки, ожидая российского актера на главную роль в проекте, хотели увидеть красивую внешность. Все-таки Серкан Болат покорил сердца миллионов женщин по всему миру. Однако сам Никита Волков не стремится к титулу кумира девушек, скромно отвечая: «Не мне судить».
«Это же не мне судить. Как я могу так говорить: «Ах, как мы похожи!» (с Керемом Бюрсином – прим. «Страсти») Это зрителям виднее. Керем Бюрсин стал секс-символом в том числе и в России. Ну, значит, нам нужно подождать, когда наш сериал выйдет в Турции (Улыбается).»
К слову, привлекательность актера признают многие. Например, говоря о Никите, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки назвала его «мужчиной мечты». Волков же ответил кратко на этот комплимент, когда мы передали его ему: «Благодарю Тину Канделаки, это очень приятная оценка от продюсера. Такие актерские задачи передо нами и стояли».
Рассказал актер и о работе со своей партнершей по сериалу «Постучись в мою дверь». По его признанию, работается им легко, и это заслуга всей команды.
«Атмосфера на площадке отличная, позитивная. С Лианой мы легко нашли общий язык. Я даже не заметил, что уже три месяца мы снимаем этот проект. Есть ощущение, будто сегодня первый съемочный день. Такую атмосферу создает вся наша большая команда, все приходят подготовленные, внятные, жаждущие что-то делать. И это очень правильный путь», - поделился Волков.
Коллегу поддержала и Лиана. Она тоже не смогла не упомянуть о дружественной атмосфере на съемках.
«Никита очень комфортный партнер. Он профессионал своего дела. До этого проекта мы не были знакомы. У нас нет конфликтов на площадке, — поделилась актриса. — Первое время мы все немного «вставали на рельсы», но сейчас уже все сложилось, и я комфортно себя чувствую, играя Сашу».
Главная сложность в работе над адаптацией, о которой не смолчала Лиана, - это сравнение с оригиналом. Если Никита никак не реагирует на параллели, которые проводят фанаты, то его партнерша прочувствовала на себе, какого быть российской Эдой.
«Сравнения с турецкой Эдой – это первый момент, связанный со сложностями в этом проекте. Есть очень много фанатов турецкой версии, и они уже изначально скептически относились к адаптации», - отметила Лиана Гриба.
Напомним, что российской версией «Постучись в мою дверь» занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Показ будет осуществляться в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko. Съемки планируют закончить в январе-феврале 2024 года.