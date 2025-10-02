Влад Соколовский ответил Рите Дакоте, обвинившей его в изменах новой жене

Певец Влад Соколовский ответил бывшей жене Рите Дакоте, намекнувшей, что он изменяет молодой супруге Ангелине.

«У нас сейчас все прекрасно в отношениях. Поверьте, мы знаем друг о друге гораздо больше, чем вы можете нам рассказать и даже себе представить», - заявил Соколовский в личном блоге.

При этом он не стал скрывать, что в новом браке были проблемы и даже расставания, но в итоге оба поняли, что не могут жить друг без друга.

«Если пара сможет пройти через это, разбиться об эту реальность и вывести все это в плюс, в реальные чувства и любовь, то это становится очень красивым. Это то, что мы проживаем по сегодняшний день», - разоткровенничался Соколовский.

При этом в записанном им видеоролике присутствовала и Ангелина, которая полностью поддержала мужа.

Напомним, в шоу «Ставка на любовь» супруга Соколовского рассказала, почему Влад не смог хранить верность Дакоте. По ее мнению, между ним и певицей не было «химии», так как все держалось лишь на дружбе. При этом, как подчеркнула Ангелина, у них с ним все иначе, поэтому и нет измен. Риту Дакоту оскорбили эти слова. Певица намекнула, что, Соколовский изменяет и в новом браке.

