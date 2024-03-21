Влад Лисовец отреагировал на озабоченность Госдумы стилем полных россиян

Стилист Влад Лисовец прокомментировал озвученную депутатом Госдумы Алексеем Говыриным проблему нехватки одежды больших размеров. По мнению знатока моды, это всегда было проблемой, но в данном случае важнее всего вопрос лишнего веса.

Комментарий Лисовца приводит Life.ru.

Стилист отметил, что россияне размера plus size «особо и не носили модную одежду». Реальная проблема – состояние здоровья таких людей.

Лисовец считает, что данным вопросом должно озаботиться правительство. Он отметил, что стремясь к моде, многие пытаются худеть. Сбросив 20-25 кг, они начинают носить стильную одежду и «выглядят очень даже интересно».

«Правительство, как мне кажется, тоже должно этим заниматься, разъяснять нашим гражданам, что лишний вес приводит к ущербу для здоровья», - заключил эксперт.

Ранее Говырин заявлял, что проблему нехватки большой одежды можно решить с помощью имеющихся в России ресурсов. Он привел в пример ивановский трикотаж. Также депутат заявил, что 44 размер одежды «не наш» и не должен считаться средним, по крайней мере, он не подходит взрослым мужчинам и женщинам.

Ранее Лисовец рассказал о двух взрослых дочерях. Он не принимал участия в их воспитании.