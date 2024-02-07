«Две взрослые девочки»: звездный стилист Влад Лисовец впервые рассказал о дочерях

Звездный стилист Влад Лисовец впервые рассказал о наличии двух взрослых дочерей. Как оказалось, парикмахер уже дважды становился отцом, но в воспитании детей не принимал участие.

О личной жизни Влада известно не так много информации, так как он сам предпочитает ее не обсуждать. Однако в шоу «Сто вопросов взрослому» на канале «Беларусь 1» он решил поделиться откровениями. Юный интервьюер спросил у Лисовца, есть ли у него дети, и он дал неожиданный ответ. По его признанию, какое-то время назад он узнал, что является папой двух девочек. Но потом их мама опровергла это. Поэтому стилист до сих пор не знает, его это дочери или нет.

«У меня есть две взрослые девочки. Которые сперва были мои, потом стали не мои. То есть мне сказали, что это мои дети, а потом через какое-то время сказали: «Нет, извини, это не твои дети». Естественно, я на это очень обиделся и не принимал никакого участия», - поделился Лисовец.

Влад также отметил, что девочки действительно похожи на него, что вполне может указывать на их родство. Но как-то лезть в их жизнь он не собирается, так как время в любом случае было упущено. По мнению стилиста, во всей этой ситуации повела себя странно мама девочек. Он уверен, что она точно должна знать, кто отец, но почему-то не хочет раскрывать правду.

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