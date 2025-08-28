Влад Кадони зарабатывает 666 тысяч за несколько встреч в рамках наставничества

Ведущий Влад Кадони зарабатывает 666 тыс. рублей на наставничестве. Он проводит серию встреч, а попасть можно только после личной консультации.

О заработках ведущего сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, Влад получает миллионы на психологических тренингах. Кадони организует групповые занятия по конфликтам, они стоят 10 тыс. Семинары по любви для женщин продают за 15 тыс. Книга про смысл жизни обойдется в 600 рублей.

Консультации Кадони стоят 20 тыс., терапия для пар – 100 тыс. Встречи по формированию личного бренда продают за 80 тыс., сессии по таро – за 40 тыс., а тренинги по стрессу – за 60 тыс.

Наставничество – самый дорогой «продукт» Кадони. Оно предусматривает несколько встреч на особых условиях в рамках изменения личности, формирования медиапродукта и личного обучения.

Ранее сообщалось, что мать Кадони Елена Голунова стала зарабатывать на бизнесе в два раза меньше.