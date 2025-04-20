Мать Влада Кадони Елена Голунова стала зарабатывать в два раза меньше на бизнесе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

12 лет назад Влад Кадони вместе со своей матерью Еленой Голуновой открыл бизнес по магическим услугам и консультациям. Спустя время Кадони вышел из состава учредителей компании, а вот Голунова по-прежнему там.

Журналистам удалось узнать, что личные встречи Голунова проводит в Москве и Новосибирске. За несрочный прием в течение года придется заплатить 35 тысяч рублей, а если необходимо побеседовать с ведьмой в течение двух месяцев, тогда ценник вырастет до 70 тысяч рублей.

Несмотря на то, что директор Голуновой уверяет, что запись всегда битком, за прошедший 2024 год ее компания заработала всего 700 тысяч рублей, тогда как в 2023 году прибыль была 1,7 миллионов рублей.

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