Влад Кадони признался, что «протрезвел» после аудиосообщения от Ольги Бузовой, об этом он рассказал в шоу «Злые языки».

Напомним, Влад Кадони и Ольга Бузова на протяжении долгого времени были соведущими проекта «Дом 2», однако после того, как телестройка переехала на канал «Ю», Бузова отказалась продолжать работу в проекте. Причем сообщила об этом она в день съемок посредством смс-сообщения.

Тогда на нее обиделись те, кто остался ведущими шоу — Ксения Бородина и Влад Кадони. Однако через какое-то время Кадони понял, что Бузова его недолюбливала, хотя в лицо говорила комплименты.

«За спиной говорила, что не хочет вести программу со мной, а при мне улыбалась. Больше всего меня обидело то, что мне прислали ее аудиосообщение, где она по мне так прокатывается… А самое главное, она называла меня „этот“. Мне стало обидно. Я очень сильно протрезвел…» — объяснил он.

При этом телеведущий не держит зла на певицу. По словам Кадони, он благодарен ей за то, что она не стала раздувать конфликт между ними в публичном пространстве.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова заявила, что ее утомляет уход за своей внешностью.