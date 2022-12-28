Влад Кадони перенес серьезную операцию на позвоночнике

Ведущий «Дома-2» и звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщил сам артист, выйдя на связь прямо из больничной палаты.

В личном блоге Кадони рассказал фанатам, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас он уже начал постепенно восстанавливаться. «Для всех, кто в курсе и волновался: операция прошла успешно. От наркоза отошел. Уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте. Сидеть отныне буду без проблем! На 150 сторис ныть не хотел, поэтому ничего не говорил, пока не сделаю. Сделал все норм. Да и чтобы кто-то волновался не хочу! Все позади, всех люблю», - написал телеведущий на своей странице в социальной сети.

Также Влад, предрекая шутки, сразу уточнил, что у него был не геморрой. По словам артиста, такого недуга у него нет и не было. Правда, об истинной причине операции Кадони тоже говорить не стал.

К слову, жалобы на проблемы со спиной у Влада Кадони появились еще около месяца назад, но афишировать он это не хотел. К тому же тогда артист снимался в детективном реалити-шоу, поэтому не мог себе позволить бросить команду и обратиться за помощью к хирургам.

Ранее обратившийся за помощью к китайской медицине Юрий Антонов пожаловался на то, что его снова не смогли избавить от боли в ноге.