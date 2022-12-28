Китайские целители бессильны: тяжелобольной Юрий Антонов теряет последнюю надежду

Уже много лет музыкант Юрий Антонов страдает из-за проблем с суставами. Певец лечился в России, в Австрии, переносил операцию, но все тщетно. Реабилитация никак не помогает ему избавиться от сильной боли в ноге, поэтому недавно исполнитель обратился за помощью к нетрадиционной медицине. Однако и китайские целители помочь Антонову не смогли.

77-летний Юрий Михайлович признался, что возлагал надежды на то, что восточный специалист избавит его от боли. Он даже специально для встречи летал в Арабские Эмираты, но у целителя не оказалось препарата, необходимого для выздоровления Антонова. «А Китай закрыт, просто так туда не попасть. Я стараюсь не унывать. Но, конечно, жить с ежедневной болью, скажу вам, очень непросто», - поделился музыкант.

Из-за проблем со здоровьем певец долгое время не появлялся на публике и совсем забросил свою творческую карьеру. Но сейчас он стал чаще посещать светские мероприятия и даже взялся за работу над музыкальными композициями. Антонов приступил к написанию альбома. По словам артиста, получиться должно «интересно».

«У меня часто спрашивают: „Почему у вас нет новых песен?“. На это есть ряд причин. Во-первых, у меня написано композиций больше, чем у кого-либо. Во- вторых, в моем возрасте ты не можешь написать лучше того, что было написано в молодости. Ситуация совершенно другая жизненная сейчас, понимаете? Когда ты полон энергии — это одно. А когда энергия улетучилась — совсем другое», - признался Юрий Михайлович.

Как в молодости Антонов уже работать не может. По его словам, сейчас он часто засыпает, как только присядет или приляжет. К тому же в юные годы ему ничего не мешало постоянно писать, а сейчас у музыканта большое хозяйство, за которым нужно наблюдать. И Юрий Михайлович подметил, что никто это не сделает лучше него.

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