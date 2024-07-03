«Вкус к народной музыке убит»: баянист Войтенко высказался о современном слушателе

Баянист Сергей Войтенко рассказал, почему исполнителям народной музыки сложно стать популярными у слушателей. Своими мыслями создатель группы «Баян Микс» и музыкант поделился в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать», пишет «Абзац».

По мнению заслуженного артиста, это связано с тем, что у людей просто «не привит вкус к этому».

«Точнее, вкус к народной музыке убит, поэтому очень мало народников пробивается. Потому что, мы когда музыку в 1990-х и 2000-х сочиняли, слушали, это всё [было] с ориентиром на Запад», – высказался баянист.

Войтенко отметил, что именно с Запада зачерпнули большой пласт музыки. И авторы все больше хотят подражать Западу, хотя наша народная музыка им там неинтересна.

«Единственный, кто пробился [на Запад], – это «Тату». Все. То есть у них твердая позиция по поводу нас, но мы все время стараемся им подражать», – добавил мужчина.

По мнению Сергея, народную песню часто посылают «в баню» и берут что-то чужеземное.

Напомним, что с 2002 года в России проводится международный конкурс-фестиваль «Виват баян!», создателем и вдохновителем которого стал Войтенко. Сотни молодых музыкантов принимают участие в конкурсе, где все они могут продемонстрировать таланты и выйти на мировой уровень.

Ранее мы писали о том, что баянист Войтенко раскритиковал артистов, сменивших репертуар на патриотический.