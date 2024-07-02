«Просто приспособились»: баянист Сергей Войтенко раскритиковал артистов за патриотический репертуар

Заслуженный артист России, создатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко раскритиковал коллег по сцене, которые начали исполнять патриотические песни после начала СВО. По его мнению, многие таким образом просто приспособились.

«Есть люди, которые просто приспособились. Я ни в коем случае не умаляю их достоинства, они талантливые люди, профессионалы, каждый приспосабливается как может», – сказал Войтенко.

Музыкант объяснил, что не верит в искренность артистов, которые резко стали патриотами, так как ранее они исполняли совершенно другие песни. По его мнению, зрители также видят, что такое творчество идет не от души. При этом баянист отказался назвать конкретные имена.

«Для меня это удивительно. И мне это, если бы я был как зритель... Многих артистов, которые стали петь патриотические песни, те, которые раньше их никогда не пели и никогда за страну на амбразуру не вставали, я не имею в виду тех, которые уехали, – эти открыто выразили свою позицию», - приводит Абзац слова Войтенко.

Ранее заслуженная артистка России Марина Девятова обвинила в неискренности некоторых исполнителей, которые начали петь патриотические песни после начала спецоперации на Украине. Она отметила, что 26 лет поет песню про русские березки, и только сейчас вдруг неожиданно все сказали: «О, а это надо, патриотом нынче быть модно».