«Вколол мне чертов жир в лицо»: после неудачной пластики Вера Алентова задумалась о смерти

Несколько лет назад звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова сделала неудачную пластическую операцию, в результате которой ее лицо изменилось до неузнаваемости. Однако на фотографиях с последних светских мероприятий поклонники отметили, что к актрисе вернулась мимика и в целом она стала более «живой» и посвежевшей. Пластический хирург Сергей Свиридов проанализировал внешность артистки и рассказал, как ей удалось справиться с последствиями ошибки специалиста.

Сама Алентова говорила, что делала четыре операции, одна из которых привела к печальным последствиям. По ее словам, врач занимался какой-то необычной пластикой, в ходе которой в лицо пациенту вкалывался его собственный жир. Вера Валентиновна послушала его, покивала, а хирург воспринял это за согласие. В итоге он без ее ведома сделал ей процедуру, и от результата ей захотелось умереть на месте.

«Он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», - признавалась Алентова.

Хирург Свиридов отметил, что тоже применяет технологию с инъекциями из жира, но это должно давать совершенно другой эффект. И, конечно, пациенты после процедуры не должны страдать. По его убеждению, специалист, работающий с актрисой, допустил ошибку, в результате которой ее лицо настолько изуродовалось.

Чтобы исправить то, что натворил недобросовестный врач, Вере Валентиновне пришлось потратить много сил и денег. Свиридов рассказал, что, по всей видимости, ей были проведены физиотерапевтические процедуры, небольшие локальные липосакции, инъекции ферментных препаратов, которые рассасывают жировую ткань. Также имеет место быть работа косметолога - радиолифтинг, фототерапия, лазер. Причем на все это ушли долгие годы.

«Все это эффективно устраняет неровности кожи. Возможно, был применен и ультразвук, который подтягивает мышцы и немного воздействует на жировую клетчатку лица. Как видите, процедур много, но на восстановление лица Веры Алентовой понадобились годы», - подытожил врач-хирург.

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