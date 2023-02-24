Новая неудачная пластика: 69-летняя Татьяна Веденеева расстроила поклонников изменениями во внешности

Известная телеведущая и советская актриса Татьяна Веденеева никогда не скрывала, что положительно относится к косметологическим процедурам, помогающим сохранить молодость подольше. Однако на более серьезные вмешательства во внешность она долго не решалась, пока несколько лет назад не пошла к пластическому хирургу с подругой «за компанию». Операция прошла не особо удачно, и с ее последствиями звезде справиться так и не удалось.

На днях Татьяна вновь вышла в свет, о чем сообщил Телеграм-канал «НеМалахов». На фотографиях со светского мероприятия поклонники не узнали актрису. Ее черты лица вновь претерпели значительные изменения, которые сделали Веденееву совершенно другой. В Сети снимки быстро разлетелись, и теперь пользователи активно обсуждают, что телеведущая сделала еще одну пластику, которая была, по всей видимости, вновь неудачной. Сама же артистка комментировать изменения отказывается.

Ранее в социальных сетях появилось фото 80-летней Веры Алентовой. Звезда советского кино предстала с перетянутым лицом, которое перестало выражать какие-либо эмоции. Известно, что актриса, как и Веденеева, как-то сделала неудачную пластическую операцию. И теперь неизвестно - внешний облик Алентовой это все еще последствия того вмешательства или же уже нового.