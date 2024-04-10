«Включила все ресурсы и знакомых»: Милонов заявил о нежелании Пугачевой получить статус иноагента

Певица Алла Пугачева использует все ресурсы, чтобы не получить статус иноагента. Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Его слова приводит сайт Kp.ru.

«Уверен, она включила все свои ресурсы влияния, всех знакомых, у кого она пела, плясала, для того чтобы этого не произошло», - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, «подарят» ли ей статус иноагента на юбилей.

По мнению Милонова, певица «предала любовь» поклонников и променяла на мужа, который тяготеет ко всему западному. Депутат напомнил, что певица стала Примадонной благодаря работе на нее лучших советских композиторов и аранжировщиков. Именно они, считает депутат, сделали артистку звездой.

В ответ на комментарий журналиста, что «у нас многое прощается за талант», Милонов согласился. Он вспомнил, что певца Владимира Высоцкого «терпели».

Депутат добавил: «Но с другой стороны – Алла Пугачева всегда была – «чего изволите».

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин предположил, что певицу признают иноагентом из-за фильма журналистки Ксении Собчак. Говорилось, что она снимет документальную картину о жизни исполнительницы с целью «обелить» ее репутацию. Бородин отметил, что Собчак «нельзя переходить дорогу».