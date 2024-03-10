Включают запись голоса на каждой пятой песне: продюсер Бабичев объяснил, почему звезды поют под фонограмму

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил журналистам NEWS.ru, почему российские звезды не брезгуют выступать под фонограмму. Оказалось, что таким образом они экономят свои силы.

По словам эксперта, если у артиста затяжные гастроли и выступления чередуются день за днем, то организм может не выдержать такой нагрузки. Поэтому фонограмма — это своего рода уловка, чтобы восстановиться перед следующим номером. Так, ее могут включать на каждой пятой песне.

Кроме того, некоторые исполнители выкручиваются из ситуации упадка сил с помощью бэк-вокала.

«Основной солист, звезда, просто поет поверх записанного вокала. Но это тоже уловка, а не глухая, полная фонограмма. Тоже способ немного схалтурить, но это не обман, а способ отдохнуть и отработать концерт до конца на 100%», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать певцов на 5 млн рублей за выступления под фонограмму. Конкретные претензии были выдвинуты Филиппу Киркорову и Анне Asti.