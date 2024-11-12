«Включается видео, и сидит Собянин»: Васильеву пытались развести на 30 млн от имени мэра Москвы

Татьяну Васильеву пытались обмануть мошенники на 30 млн от имени Сергея Собянина. Актриса рассказала про инцидент в эфире шоу «Пусть говорят».

В студии ТВ Васильева рассказала, как столкнулась с мошенниками. Ей позвонил неизвестный и представился мэром Москвы. Татьяна понимала, что перед ней не Собянин, но все равно продолжала общение. По словам знаменитости, злоумышленники умеют манипулировать людьми.

«Включается видео, и сидит Собянин в кабинете. Флаг российский, библиотека, огромный кабинет. Он сказал: «Случилась большая трагедия. Из федеральной казны украдены все деньги ночью». Я вспотела, пытаюсь понять это, говорю: «А моя роль тут какая?»» — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Злоумышленники утверждали, что со счета актрисы списаны миллионы, которые поступили «врагам». Татьяна вовремя осознала, что ее разводят, и бросила трубку.

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