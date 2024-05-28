«Вкладываю свою любовь»: певица Азиза раскрыла секреты идеальных хозяек

Узбекская и российская певица Азиза появилась на открытии ресторана Киры Сорокиной в Москве и поделилась мыслями о готовке. В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что женщина должна готовить только тогда, когда захочет, и исключительно в хорошем настроении.

По словам Азизы, дома она предпочитает готовить сама, при этом вкладывая в блюда свою любовь и энергию, поэтому они получаются вкусными.

«Я сама готовлю. У меня авторские работы, они очень скромные, но очень полезные и очень вкусные, потому что я вкладываю туда свою любовь, свою улыбку, свой свет, свою энергию. Так, как и должна каждая хозяйка — на кухне только с позитивом прикасаться к тем блюдам, которые она делает», — поделилась певица.

Азиза рассказала, что на Востоке чаще готовят мужчины. Что касается женщин, то если они и хотят что-то приготовить, то делают это только в определенном состоянии.

«Женщина живет в свете, любви и, если готовка идет от ее сердца, то она всегда приготовит очень вкусную и полезную еду. Только с хорошим настроением нужно приходить на кухню», — отметила Азиза.

Артистка призналась, что старается придерживаться правильного питания и не употребляет спиртное, однако все же не может отказаться от сладкого.

Ранее сообщалось о том, что Азиза рассказала об отношениях с мужем-итальянцем.