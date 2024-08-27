«Вклад в счастливое будущее»: возлюбленный Муцениеце оплатил госпошлину за регистрацию брака

Телеведущий Иван Чуйков рассказал, что оплатил госпошлину за регистрацию брака. Избранник Агаты Муцениеце заговорил о свадьбе в Telegram-канале.

В личном блоге Иван опубликовал скриншот, подтверждающий оплату госпошлины за регистрацию брака. По словам телеведущего, он сделал это впервые. Также Иван добавил, что внес «вклад в счастливое будущее». Подписчики посчитали, что таким способом телеведущий намекнул на брак с Агатой. Однако спустя время Чуйков опроверг подобные домыслы.

«Друзья, я развею все ваши бурные обсуждения. Действительно, я заплатил госпошлину за регистрацию брака двух людей, один из которых иностранец. Это моя очень близкая подруга, которая подала заявление. Ее будущий супруг сейчас находится не в России. Я за компанию пошел с ней в ЗАГС и оплатил эту госпошлину, чтобы потом на свадьбе не дарить подарок. Гениально!» — высказался Иван.

К слову, Агата также интригует поклонников, показывая фото со свадебным букетом. Однако ни актриса, ни телеведущий не комментируют личную жизнь.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что не употребляет алкоголь 67 дней. Подробности читайте в этой новости.