«Входите в ту дверь»: Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Актриса Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она упомянула скандал в Сети, демонстрируя универсальные костюмы, разработанные во главе с худруком Московского драматического театра Ермоловой Олегом Меньшиковым.

В личном блоге звезда «Текса» опубликовала новую публикацию впервые за долгое время. Дело в том, что она старается регулярно выходить на связь с поклонниками, но в последние дни была сильно занята на работе. Поэтому, чтобы извиниться перед фанатами, она решила обратиться к скандальному мероприятию, прошедшему в декабре прошлого года. Она посмеялась над тем, как гости Ивлеевой пытались вымолить прощение у народа при помощи «извинительных водолазок», тем самым указав на то, что не верит в искренность этих заявлений.

«Каюсь! <…> Водолазки извинительной нет, зато эти потрясающие костюмы наличествуют. Раздавайте стиль и входите в ту дверь», - написала Кристина в Сети.

Напомним, что вечеринка Насти Ивлеевой прошла в конце декабря 2023 года. На нее были приглашены некоторые отечественные звезды, среди них Филипп Киркоров, Глюкоза, Дима Билан, Лолита и другие. После тусовки фотографии с нее разлетелись по пабликам, и это вызвало негодование народа. Всех участников стали активно байкотировать. Многие из них до сих пор не смогли реабилитироваться в глазах общественности.

Ранее Кристина Асмус показала милую переписку с Гариком Харламовым.