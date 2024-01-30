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Опубликовано 30 января 2024, 18:05
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Кристина Асмус показала милую переписку с Гариком Харламовым после новостей о расставании в Евдокимовым

Асмус показала милую переписку с экс-мужем на фоне слухов о разрыве с бойфрендом.
Кристина Асмус показала милую переписку с Гариком Харламовым после новостей о расставании в Евдокимовым

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус показала милую переписку с бывшим мужем Гариком Харламовым. Примечательно, что она опубликовала запись после того, как в Сети распространились слухи, якобы она рассталась с бойфрендом Романом Евдокимовым.

После развода звезда «Интернов» и комик смогли сохранить хорошие отношения. Они делились, что это было ободное решение. Однако спустя время экс-супруги все-таки «вынесли сор из избы». Дело в том, что Харламов заявил, что оставил после расставания бывшей жене «облеванный и обоссанный дом». На что Кристина ответила, что не получила от него даже такой недвижимости.

Впрочем, артистам все-таки удалось после этого конфликта вновь продолжить общаться. Это Асмус доказала, показав небольшой фрагмент переписки с Гариком. В нем она рассказывала бывшему о том, что их общая дочь думала, якобы у ее матери есть настоящий Оскар. Юморист же отреагировал на это словами: «Это смешно».

Также можно заметить, что бывшие возлюбленные довольно часто беседуют, звонят друг другу. Даже в довольно позднее время. Так, Гарик может потревожить Асмус около 22.00.

Переписка Кристины Асмус и Гарика Харламова

Переписка Кристины Асмус и Гарика Харламова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что после развода с Харламовым Кристина Асмус начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым. Официально они роман не подтверждали, но неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях и отдыхали. Но недавно появилась информация, что пара распалась.

Ранее Кристина Асмус раскрыла, почему стала брюнеткой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Асмус
Гарик Харламов
бывшие супруги
новости звезд