Кристина Асмус показала милую переписку с Гариком Харламовым после новостей о расставании в Евдокимовым

Актриса Кристина Асмус показала милую переписку с бывшим мужем Гариком Харламовым. Примечательно, что она опубликовала запись после того, как в Сети распространились слухи, якобы она рассталась с бойфрендом Романом Евдокимовым.

После развода звезда «Интернов» и комик смогли сохранить хорошие отношения. Они делились, что это было ободное решение. Однако спустя время экс-супруги все-таки «вынесли сор из избы». Дело в том, что Харламов заявил, что оставил после расставания бывшей жене «облеванный и обоссанный дом». На что Кристина ответила, что не получила от него даже такой недвижимости.

Впрочем, артистам все-таки удалось после этого конфликта вновь продолжить общаться. Это Асмус доказала, показав небольшой фрагмент переписки с Гариком. В нем она рассказывала бывшему о том, что их общая дочь думала, якобы у ее матери есть настоящий Оскар. Юморист же отреагировал на это словами: «Это смешно».

Также можно заметить, что бывшие возлюбленные довольно часто беседуют, звонят друг другу. Даже в довольно позднее время. Так, Гарик может потревожить Асмус около 22.00.