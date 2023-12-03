Визит Сергея Жукова в Екатеринбург завершился кровавой дракой и вызовом ОМОНа

Скандалом с дракой и вызовом ОМОНа завершился визит лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в Екатеринбург. Музыкант посетил город, чтобы выступить с большим сольным концертом и открыть бар с одноименным названием группы.

Первое мероприятие началось с опозданием, так как желающих послушать хиты 90-х «18 мне уже» и «Крошка моя» оказалось так много, что перед въездом в «Екатеринбург-Экспо» собралась огромная пробка. Кроме того, были большие очереди на входе. После концерта в гардеробах началась давка, что тоже не добавило хороших впечатлений зрителям.

При этом само выступление Сергея Жукова вызвало восторг у публики. Концерт посетили более 15 тысяч человек.

Вечером этого же дня Жукова ждали на открытии бара, где также собралось много поклонников творчества «Руки Вверх!». Артист должен был выйти на сцену, исполнить несколько хитов и спеть с одним из местных жителей, победивших в караоке-конкурсе.

Как рассказали Kp.ru очевидцы, в баре началась давка, в результате которой женщине стало плохо, и она упала на стекло. Окровавленной посетительнице пришлось вызывать скорую. Кроме того, в заведении началась драка, поэтому организаторам мероприятия пришлось вызвать ОМОН.

«Мы с нетерпением ждали приезда Сергея Жукова, но вот такие буйные и пьяные люди, которых в баре было предостаточно, очень пугают», - рассказала изданию гостья заведения.

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