В Кемерове концерт группы «Любэ» пришлось прервать из-за массовой драки зрителей

Группа «Любэ» попала в скандальную ситуацию на гастролях в Кемерове. Во время концерта, который проходил в местной филармонии, в зрительном зале внезапно началась массовая драка.

По словам очевидцев, в потасовке участвовали не только мужчины, но и женщины. В момент начала конфликта музыканты исполняли одну из самых знаменитых своих песен под названием «Солдат», сообщает Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

Причиной драки скорее всего стало употребление крепкого алкоголя перед началом мероприятия. В буфете свободно продавали 40-градусные напитки.

Концерт пришлось прервать, чтобы успокоить конфликтующих. Через некоторое время музыканты вновь вышли на сцену и исполнили любимые россиянами хиты. Как отметили зрители, сам концерт был отличным.

Ранее мы писали, что музыканты рок-группы «Чайф» приехали на гастроли в Иркутск с программой «Внеплановый концерт» и раскритиковали Дворец спорта «Труд», в котором им пришлось выступать.