Сбежавшая во Францию Яна Троянова* согласилась с высказыванием «хороший русский — мертвый русский»

Уехавшая из России во Францию актриса Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) продолжает гневно высказываться в адрес своей Родины. В недавнем интервью звезда «Ольги» назвала заслуженным призыв убивать россиян.

Троянова* заявила, что Родина предала ее и меньшинство, которым она так гордится.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят «хороший русский — мертвый русский», — сказала актриса в интервью YouTube-каналу «Новая газета Европы"* (признана нежелательной организацией на территории РФ).

В этом же интервью знаменитость обвинила Россию в своем алкоголизме. Она заявила, что якобы страна виновата в развитии у нее пагубного пристрастия. Троянова* затронула тему и с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. По ее словам, хейт в отношении звезд, посетивших мероприятие, лишь доказывает, что у России «нет будущего».

Актриса высказала свою политическую позицию в отношении российских властей в 2023 году. После этого со всех видеоплатформ удалили проекты с участием Трояновой*. Сейчас она живет во Франции, где работает над собственными проектами.

*(признана иноагентом на территории РФ)

*(признана нежелательной организацией на территории РФ).