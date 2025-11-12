«Вижу, что он переживает, готов меняться»: разведенная Алсу призвала Самойлову помириться с Джиганом

Певица Алсу выступила за сохранение семьи Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Она призвала модель простить мужа, так как видит, что он переживает и готов меняться ради любимой. Об этом артистка рассказала в программе «В ТЕМЕ» на RU.TV.

Сама Алсу пережила непростой развод с Яном Абрамовым и сейчас пока находится в статусе свободной женщины. Однако она считает, что не все разногласия супругов должны заканчиваться именно расставанием. В случае Джигана и Самойловой ей кажется, все еще можно исправить.

«Джиган очень переживает. Для меня они — большая прекрасная семья. Давно знаю их, мы общаемся и с Оксаной, и с Джиганом, ходим ужинать, отмечаем праздники. Всегда печально, когда распадается семья. Но у меня все-таки есть надежда, что ребята помирятся. Верю в это, потому что у них четверо детей, они любят друг друга, это очевидно. Денис любит Оксану, он говорит об этом и публично, и в кругу близких друзей. Я вижу, что он переживает, поэтому, думаю, он готов меняться», - поделилась Алсу.

Напомним, что инициатором развода выступила Оксана Самойлова. Она признавалась в беседе с журналистами, что Джигану необходимо повзрослеть. Алсу отметила, что Оксана – суперженщина, которая родила четверых детей, занимается бизнесом, блогом и фермой, поэтому ей никакие советы не нужны. Тем не менее, певица надеется, что модель найдет в себе силы поговорить с мужем.

