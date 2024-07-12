«Визги, крики»: Наталья Подольская рассказала о любимом развлечении своих детей

Певица Наталья Подольская рассказала об особенностях воспитания двух ее сыновей от певца Владимира Преснякова - девятилетнего Артемия и трехлетнего Ивана. Звездные родители стараются следить, чтобы они не проводили много времени «в гаджетах», но, учитывая, что сейчас летние каникулы им делают поблажки.

Братья дружны между собой, однако, заявила Подольская, они часто дерутся.

«Драки - у них самая любимая игра. Пока до первой крови не доходит, я наблюдаю со стороны. А, если вижу, что они уже перебарщивают, то вмешиваюсь. Это все у них происходит очень эмоционально: весь диван, включая подушки и пледы, в этот момент перемещаются на пол. Визги, крики…» - поделилась она в разговоре с PROZVEZD.

Певица отметила, что ее мать в таких случаях не выдерживает и уходит в другую комнату. Подольская же называет это «прекрасной мальчишеской игрой».

Подольская также прокомментировала слухи о том, что она якобы хочет родить Преснякову дочку. Выпусница «Фабрики звезд» этим вопросам удивляется и называет некорректными.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что дважды ездила к Стене Плача в Иерусалим. Первый раз - чтобы попросить о первенце, а второй раз - уже будучи в положении и в сопровождении Артема - чтобы помолиться о здоровье второго малыша.