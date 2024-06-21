Наталья Подольская дважды ездила к Стене Плача в Иерусалиме для молитвы о своих детях

Певица Наталья Подольская летала к Стене Плача в Иерусалим, чтобы вымолить ребенка от ее мужа, Владимира Преснякова. Об этом она рассказала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Поделюсь очень личной историей, которая возможно многим откликнется... Мы с Володей ждали Тему очень долго, около 10 лет. С молитвой я ездила прикладываться к Стене Плача в Иерусалим и очень просила малыша», - написала артистка.

Впоследствии, уже после рождения ее сына Артема, она вместе с ним снова ездила туда - незадолго до рождения второго ребенка.

Наталья Подольская спустя пять лет знакомства вышла замуж за Владимира Преснякова-младшего в 2010 году в столичном храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. В июне 2015 года у них родился первенец. Второй сын, Иван, родился у звездной пары в октябре 2020 года.

Ранее в июне Владимир Пресняков рассказал, что он с Натальей Подольской и детьми улетел из России в Турцию.