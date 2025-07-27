Визажистка Галустяна, которую подозревали в романе с артистом, родила сына. Об этом стало известно из соцсетей.

После развода Михаила Галустяна в апреле 2025 года с женой Викторией в Сети поползли слухи о том, что причиной расставания могла стать интрижка юмориста с визажисткой Миленой Шевченко. Известно, что девушка работала с Михаилом на проекте «Звезды в Африке».

27 июля девушка рассказала в личном блоге о пополнении — у Шевченко родился второй сын. Известно, что мальчик родился ростом 54 см и весом 3,4 кг. Кто является отцом ребенка, Шевченко не рассказала.

Напомним, Михаил Галустян развелся с женой Викторией после 18 лет совместной жизни. Супруги воспитывали двух дочерей: Эстеллу и Элину.

Ранее мы писали о том, что как живет экс-супруга Галустяна после развода с комиком.