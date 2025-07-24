«Мы с Мишей справляемся»: как живет экс-супруга Галустяна после развода с комиком

Бывшая супруга известного комика Михаила Галустяна откровенно пообщалась со своими подписчиками в соцсети. В переписке с фолловерами Виктория рассказала, как справляется с воспитанием двух детей. У пары две девочки подростка.

«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо», — ответила она на вопрос подписчиков.

Экс-супруга комика призналась, что порой приходится ставить дочерям жесткие ультиматумы, особенно когда речь заходит о их безопасности. Внимательные поклонники заподозрили, что Виктория неспроста упомянула имя бывшего мужа, и тут же спросили о возможности их воссоединения.

На это Виктория не ответила ничего конкретного. Однако и не стала отрицать, что может дать шанс их отношениям восстановиться.

«Пути Господни неисповедимы», — уклончиво прокомментировала она.

Напомним, что супруги расстались в прошлом году, однако публично рассказать о разводе пара решила только несколько месяцев назад.

После расставания с Михаилом, Виктория начала более активно вести свои соцсети. Поклонники отмечают, что на новых постах она выглядит счастливой. Тем временем сам Галустян не особо скрывает, что разрыв с супругой дался ему нелегко.

Ранее мы писали о том, какие отношения связывают Михаила Галустяна с экс-супругой после развода.