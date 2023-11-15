Визажист Виктории Бони Сердар Камбаров разводится после 17 лет брака

Визажист таких знаменитостей, как Виктория Боня и Ксения Бородина, Сердар Камбаров разводится с женой – моделью Анастасией Погудина. Вместе пара прожила 17 лет.

Подробности приводит StarHit со ссылкой на заявление Погудиной.

«Мы разъехались и теперь не существуем как семья с начала ноября», - сообщила она.

Погудина рассказала, что каждый сделал свой выбор и уже «можно не совмещать их как семью».

Отметим, что в многолетнем союзе появились двое детей: сын и дочь. Камбаров часто признавался жене в любви. Однако недавно он появился на открытии журнала в одиночестве, после чего публика заподозрила разлад в семье. И это подтвердилось.

Как складывается общение Камбарова с детьми, неизвестно. На днях у дочери был день рождения, и он поздравил девочку в соцсетях.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что ходила на шоу «Секрет на миллион» с целью получить гонорар за новость о своем разводе с актером Гурамом Баблишвили.