Чехова призналась, что ходила в «Секрет на миллион» с целью получить деньги за новость о разводе

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что снялась в программе «Секрет на миллион» с целью сообщить о разводе с актером Гурамом Баблишвили и получить за это гонорар. Перед этим она предложила супругу сообщить о расставании через передачу за щедрое вознаграждение.

Соответствующее признание Чехова сделала в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Я в «Секрет на миллион» ходила, так как нужно было рассказать общественности о нашем разводе», - поделилась Чехова.

Она могла рассказать о разводе в соцсетях, но выбрала другой вариант, потому что «за это платят».

«Я сказала Гураму… давай сделаем это через программу, где еще и щедро платят», - вспомнила телеведущая.

После съемок в «Секрете на миллион» Чехова перестала участвовать в разных программах.

Напомним, она развелась в 2017 году. За пять лет до этого в отношениях родился сын. Брак Чеховой и Баблишвили был недолгим и длился с 2015 года.

Ранее Чехова признавалась, что появление на свет сына помогло на некоторое время сохранить брак.