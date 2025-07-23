Визажист Сердар Камбаров сообщил, что бывшая жена избила сына и выгнала из дома. Сердар обвинил Анастасию Погудину в плохом отношении с ребенком в соцсети.

После расставания суд решил оставить дочь Амелию с матерью, а сына Давида — с отцом. По словам визажиста, экс-супруга была недовольна решением и выместила злобу на ребенке, применив к нему физическую силу. Сердар заявил, что побои зафиксированы полицией.

«Он стал не нужен. Сразу после решения судей она его избила (все зафиксировано полицией) и выставила за дверь. Сказала, что не собирается его кормить, тратить на него деньги и алименты Амелии, раз он выбрал отца. Порвала его документы. Я забрал Давида в Москву. Он еще долго был в огромном стрессе, не выходил на улицу, у него сбился сон», — высказался визажист.

Сердар признался, что из-за пережитого стресса мальчику потребовалась помощь врача. Ему прописали восстановительные процедуры и сеансы психолога.

Визажист добавил, что устал от ложных обвинений Анастасии. Ему непонятно, почему экс-возлюбленная заявляет, что ей не дают общаться с сыном, хотя сама выгнала его из дома.

«Я очень долго молчал и молчу до сих пор. Это лишь малая часть того, что было. Но в мою сторону периодически летят обвинения, вранье и хейт. Я к этому привык и могу многое вытерпеть», — резюмировал он.

Ранее экс-жена Камбарова сообщила, что адвокат визажиста требует аннулировать их брак. Подробности читайте в этой новости.