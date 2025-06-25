Экс-жена Камбарова сообщила, что адвокат визажиста требует аннулировать их брак

Экс-супруга Сердара Камбарова сообщила, что адвокат визажиста требует аннулировать их брак. Анастасия Погудина показала исковое заявление в соцсети.

После расставания экс-супруги решили, что сын останется с визажистом, а дочь — с матерью. Однако отношения Сердара и Анастасии ухудшились, и они до сих пор продолжают подавать иски в суд. Как выяснилось, теперь адвокат Сердара хочет добиться аннулирования брака. Якобы Анастасия не планировала создавать семью и рожать детей.

«Я перестала верить и доверять людям. А ведь бок о бок прожили 17 лет, из них в браке 13 лет и 2 года разводимся... Не думала, что он дойдет до такого мракобесия и что суд вообще будет рассматривать этот бред! 25.06.2025 в Верховном суде Р. Башкортостан происходят интересные слушания», — высказалась Анастасия.

Также в иске отмечено, что Погудина принудила визажиста к женитьбе после беременности, из-за этого Сердар, «как добросовестный гражданин», отправился с ней в ЗАГС.

Кроме того, визажист хочет, чтобы дети проживали с ним, а Анастасия платила алименты.

Сам Сердар не комментировал разбирательства с экс-женой.

Ранее бывшая жена визажиста Камбарова подала апелляцию, чтобы вернуть опеку над сыном. Подробности читайте в этой новости.