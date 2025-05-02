Визажист Галустяна отрицает причастность к разводу актера с женой спустя 18 лет

Девушка, которой приписывают роман с актером Михаилом Галустяна, прокомментировала слухи о причастности к разводу звезды с женой. По словам Милены, она не имеет никакого отношения к этой истории.

Галустян развеялся с Викторией, матерью их двух дочерей, спустя 18 лет брака. Пару считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе, однако в конце апреля артист сообщил в социальных сетях о серьезных изменениях в своей жизни.

После этого пошли слухи, что Михаил закрутил роман со своей визажисткой Миленой. Кроме того, стало известно, что девушка беременна. Журналисты StarHit решили узнать у нее, действительно ли часть информации из Сети — правда?

«Я не знаю кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории», — прокомментировала Милена.

Ранее супруга Галустяна накануне развода заявила, что хочет побыть одна. Она выложила пост по ситуации на своей странице в Сети.