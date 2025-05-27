Виторган сообщил, что спустя 3 года состоится премьера сериала с Козловским

Максим Виторган сообщил, что спустя 3 года состоится премьера сериала с Данилой Козловским. Актер рассказал о новинке кино в соцсети.

3 года назад был снят сериал «Бар «Один Звонок»», в котором снялись Данила Козловский и Максим Виторган. По словам Максима, ему досталась необычная роль, а сам проект он охарактеризовал: «Мистика и рок, не иначе». Однако по неизвестным причинам, премьера была отложена.

«Этот сериал был снят года 3 назад (и даже выпущен трейлер), но так и не выпущен. Почему? Не знаю, что-то там случилось 3 года назад, наверное», — рассказал актер.

Виторган признался: до него дошли слухи, что в скором времени релиз состоится.

«Наконец-то! Надеюсь, пришло время», — высказался он.

В проекте также приняли участие Полина Ауг, Артем Осипов, Оксана Акиньшина, Егор Шип.

Ранее сообщалось, что выручка кинокомпании актера Данилы Козловского упала на 200 млн. Подробности читайте в этой новости.

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