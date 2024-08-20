«Витаю в облаках»: звезда «Папиных дочек» рассказала о восстановлении после родов

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова высказалась о восстановлении после родов. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как рассказала артистка, она по-прежнему витает в облаках.

«Восстанавливаюсь потихоньку, напитываюсь солнцем, красками августа, терпким вкусом спелых яблок — особенно сегодня, словами поддержки от близких — всегда. Все еще витаю в облаках, немного в расфокусе мысли, для физической формы еще нужно побольше времени, но уже сейчас стараюсь войти в новый образ жизни с полной отдачей», — заявила актриса.

Арзамасова также выразила надежду на то, что «у всех все будет очень хорошо».

Напомним, 29-летняя Елизавета Арзамасова 8 августа родила дочь от 50-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. Девочку назвали Лией. Пара также воспитывает сына Льва. 14 августа счастливый муж забрал жену и дочь из роддома.

Ранее мы писали, что Арзамасова с размахом отметила 3-летие сына в день выписки из роддома.