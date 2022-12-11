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17:56, 11 декабря 2022
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Витас уйдет на покой: 16-летняя дочь может затмить отца

Фото: freepik

Певец Виталий Грачев, известный как Витас, обладает уникальным высокий тенором. Недавно он выставил в сеть видео, на котором видно выступление его 16-летней дочери Аллы.

Девушка исполнила песню на английском, а в припеве взяла настолько высокие ноты, что сразу удивила всех. Ценители музыки предрекают, что дочь скоро затмит талант Витаса.

Ранее мы рассказывали, что Витас покалечил оппонента в московском заведении.

Источник фото:freepik
Источник:7 дней
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