Певец Витас покалечил оппонента в питейном заведении в Москве

Минувшие выходные ознаменовались громким скандалом, в который попал певец Витас. В ночь на субботу исполнитель устроил разборки в московском караоке-баре и покалечил посетителя.

«Оружием» Витаса в конфликте стал газовый баллончик. Он распылил его в лицо посетителю.

Как итог, мужчина был вынужден обратиться за помощью к медикам и заявил на певца в полицию.

По факту инцидента начата проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

ФОТО: ICHPL Imaginechina/Associated Press/East News