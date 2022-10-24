12:24, 24 октября 2022
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Певец Витас покалечил оппонента в питейном заведении в Москве
Минувшие выходные ознаменовались громким скандалом, в который попал певец Витас. В ночь на субботу исполнитель устроил разборки в московском караоке-баре и покалечил посетителя.
«Оружием» Витаса в конфликте стал газовый баллончик. Он распылил его в лицо посетителю.
Как итог, мужчина был вынужден обратиться за помощью к медикам и заявил на певца в полицию.
По факту инцидента начата проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
ФОТО: ICHPL Imaginechina/Associated Press/East News