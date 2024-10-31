Витас довел дочь до слез дорогостоящим подарком

Известный певец Витас приобрел для дочери новую модель iPhone и вручил подарок в ресторане. Соответствующая публикация появилась в микроблоге артиста.

Музыкант снял на видео, как 15-летняя наследница расплакалась, обнаружив сюрприз.

«Ты что? Ты шутишь что ли? Я прям не ожидала. Я не верю», — поделилась девочка.

Жена певца не знала, что супруг купил дочери дорогостоящий телефон, и тоже была удивлена.

Певец воспитывает троих детей вместе со Светланой Гранковской. Исполнитель рассказывал в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда — артисту тогда было 19 лет, а его избраннице 15. В 2006 году пара официально узаконила свои отношения, и спустя два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году у пары появился на свет сын Максим, а в 2021 году — девочка Алиса.

Третью беременность жены певец не раскрывал и о рождении наследника сообщил постфактум. Он впервые показал Алису фанатам, когда той было три месяца.

Ранее мы писали, что Витас готов петь на корпоративах в РФ за 5 млн рублей.