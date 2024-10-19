Спасенный от слепоты Витас готов выступать в России за 5 млн рублей при одном условии

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, из-за опасений потерять зрение убрал из райдера все световые и лазерные установки. 45-летний артист готов выступать на корпоративах за 50 тысяч евро (примерно 5,3 миллиона рублей).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в гримерке Витаса должны ожидать шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. При этом алкогольные напитки исполнитель хита «Опера №2» ставить категорически запрещает.

Также известно, что музыкант выступает с командой из семи человек и передвигается в основном на автомобилях.

Напомним, несколько месяцев назад у Витаса диагностировали отслоение сетчатки глаз из-за многолетней работы под прожекторами, софитами и стробоскопами. Певцу провели несколько операций, чтобы не допустить слепоты.

Ранее продюсер Витаса рассказал о необычной способности, появившейся у певца после нескольких операций по восстановлению зрения. Сергей Пудовкин заверил, что артист начал видеть в темноте.