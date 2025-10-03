Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не ходит на кладбище к Джигарханяну

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская накануне 90-летия со дня рождения актера Армена Джигарханяна призналась, что не ходит к нему на кладбище. Последнее время бывший муж ей не снится, хотя Виталина продолжает вспоминать артиста.

Об этом узнал сайт Teleprogramma.org.

Цымбалюк-Романовская отказалась говорить о том, как проведет 3 октября. «Причем здесь я», - возмутилась пианистка.

Виталина призналась: «На кладбище не хожу, хотя вспоминаю».

Бывшая жена Джигарханяна говорит, что актер не отмечал дни рождения и не любил этот праздник. По словам Виталины, «он сидел дома и закрывался».

Говоря о подарках Армену Борисовичу, Виталина сказала: «Вы меня сейчас заставляете вспоминать какие-то мелочи. Мне кажется, это вообще не имеет значения в данном случае».

Она считает: когда человека нет, нужно вспоминать фильмы Джигарханяна, а ее личные эмоции и воспоминания не имеют отношения к юбилею. Также Цымбалюк-Романовская сказала, что актер приснился ей перед смертью.

«А последнее время — нет. Но это, наверное, и хорошо», - заключила пианистка.

Ранее она заявила, что не была на похоронах бывшего мужа, так как не хотела унижения.