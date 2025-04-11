Виталина Цымбалюк-Романовская впервые раскрыла имя дочери: дала свою фамилию

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. У 46-летней пианистки родилась дочь, имя которой она не раскрывала. Лишь сейчас экс-супруга Армена Джигарханяна рассказала, что назвала малышку Викторией.

Цымбалюк-Романовская неспроста выбрала такое имя для дочери. Малышка появилась на свет в день рождения мамы пианистки Лидии Ивановны.

«А поскольку для них с моим папой, Виктором Владимировичем, я была главным смыслом жизни, я сразу поняла, как назову дочь», — рассказала Виталина Клео.ру.

Виктория — женская форма имени Виктор. Такое имя пианистка дала дочери в память об отце. Цымбалюк-Романовская хотела облегчить жизнь малышке и сократить фамилию. Но в МФЦ ей не разрешили это сделать — фамилия должна быть, как и в паспорте.

Отметим, что отчество Виктории — Давидовна. Теперь все гадают, кто же отец новорожденной. Виталина решила сохранить тайну — она не хочет рассказывать о загадочном Давиде.

Официальный брак Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна продлился всего лишь год и закончился громким разводом. Режиссер называл экс-супругу воровкой. Позже выяснилось, что из его театра вывели незаконно за границу 80 млн рублей, но Виталина назвала факт хищения «неправдой».

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о послеродовой депрессии. Пианистка не верит в существование этого недуга.