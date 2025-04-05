Виталина Цымбалюк-Романовская назвала глупостью послеродовую депрессию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Родившая неделю назад бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымаблюк-Романовская рассказала, что постепенно возвращается к прежнему режиму жизни. Так, она уже не жалуется на бессонные ночи.

«Бессонные ночи были в больнице, а сейчас уже полегче. Если наладить график, то все будет хорошо. Нормально получается поспать, просто с перерывами», — призналась она.

При этом у знаменитости нет послеродовой депрессии. По словам Виталины, она вообще не понимает, как ее можно иметь, если ребенок желанный.

«Это же такая глупость — хотеть ребенка, а потом сидеть в депрессии. Я вообще не люблю это состояние, категорически против него. И как только оно начинается, нужно сразу с этим что-то делать», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что родившая в 46 лет Виталина Цымбалюк-Романовская впервые снялась с дочерью.