Виталий Хаев рассказал о скандале после премьеры спектакля с Юлией Пересильд

Актер Виталий Хаев рассказал о скандале, произошедшем во время его работы в Театре наций. Он принимал участие в спектакле под названием «Киллер Джо» и в одной из сцен должен был выходить на сцену без одежды.

При этом партнершей Хаева стала актриса Юлия Пересильд, которой также по сценарию необходимо было раздеваться. После премьерного показа на актера обрушился шквал критики и возмущения. При этом сцена с Пересильд осталась без осуждения.

«Знаете, это странно. То, что Юля Пересильд буквально передо мной играет пятиминутную сцену голышом, никто не заметил, а как я выскочил на 10 секунд и тут же убежал обратно, так все только это и обсуждали», — поделился воспоминаниями актер в интервью газете «Известия».

Хаев также рассказал, что через неделю после премьеры к нему подошла заведующая литературной частью и предложила больше не выходить на сцену без одежды. Женщина рекомендовала актеру хотя бы надевать нижнее белье.

«Партнершу по спектаклю Юлию Пересильд одевать не стали. Ее сцена очень важна», — возмутился Хаев.

Ранее мы писали, что народная артистка России Юлия Пересильд призналась, что давно мечтает профессионально заняться музыкой и начать карьеру певицы. Она также не исключила, что в скором времени запишет свой сольный альбом.