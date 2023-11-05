Актриса Юлия Пересильд решила запеть и выпустить сольный альбом

Народная артистка России Юлия Пересильд призналась, что давно мечтает профессионально заняться музыкой и начать карьеру певицы. Она также не исключила, что в скором времени запишет свой сольный альбом.

В интервью журналу Hello! актриса рассказала, что последние три года часто думает о начале новой карьеры. Первым шагом на эстраду стало участие в постановке спектакля «Мужчины и женщина» с группой Zero People.

Как призналась Пересильд, зарабатывать пением она не планирует, главное для нее – получить удовольствие от работы и создать что-то свое.

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю», — заверила актриса.

39-летняя Пересильд стала звездой после роли в фильме «Вызов». Для съемок ей пришлось лететь в космос.

Ранее мы писали, что солист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий после отмены всех концертов в России решил отправиться в гастрольный тур по стране со своим сайд-проектом Zero People. Об этом узнали общественники и потребовали отменить выступления музыканта.