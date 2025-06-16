Виталий Гогунский после скандала вспомнил о словах Тодоренко о домашнем насилии

Виталий Гогунский после скандала вспомнил о словах Регины Тодоренко о домашнем насилии. Об этом стало известно в эфире шоу «Краснова знает».

Актер угодил в скандал после слов о женщинах, которые, по его мнению, не имеют права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении. В новом интервью Виталий решил оправдаться, вспомнив о провокационном высказывании Регины. Гогунский убежден, что россияне не поняли мысли телеведущей, поэтому та столкнулась с хейтом.

«Регина Тодоренко высказывалась по этому поводу — тоже получила волну хейта. Она имела в виду совсем другое, что действительно часто конфликт провоцируется женщиной. Женщина не может своими эмоциями управлять», — заявил он.

Гогунский отметил, что ему не все равно на состояние женщины, находящейся рядом с ним. По словам артиста, он настолько переживает за возлюбленную, что у него начинаются проблемы со здоровьем. Якобы однажды у Виталия случился приступ на нервной почве.

«У меня случился приступ. И причина приступа была в том, что я сильно переживаю за женщин. Врач говорит: «У вас анализы, как у Роналду, но голова слишком напряжена. Перестаньте переживать за женщин. Начнется атомная война — выживут крысы и женщины. Вы — нет»», — признался он.

Ранее Ксения Собчак назвала Гогунского мечтой для многих после скандального интервью. Подробности читайте в этой новости.