Виталий Бородин заявил, что люди Аллы Пугачевой хотели его убить в Екатеринбурге

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл подробности покушения на него людей, которых могла нанять 75-летняя певица Алла Пугачева. По его словам, убийство планировалось совершить во время его рабочей поездки в Екатеринбург.

«Я видел СМС-переписки, слышал голосовые сообщения с подробностями готовящегося моего убийства. Причем на территории Екатеринбурга, куда я выезжал в командировки <...>. Работала наружка. Выясняли вплоть до того, как я летел в Екатеринбург, на каком самолете, каким рейсом», — сообщил глава ФПБК в беседе с NEWS.ru.

Бородин предположил, что причиной покушения могла стать месть Пугачевой за то, что он призывает признать ее иностранным агентом. Кроме того, в списке подозреваемых оказались беглые олигархи Леонид Невзлин* (признан иноагентом на территории РФ) и Михаил Ходорковский* (признан иноагентом на территории РФ).

По словам главы ФПБК, оба сбежавших из России бизнесмена сотрудничают с иностранными разведками, такими как израильская МОССАД и британская MI6.

Ранее Виталий Бородин ответил Ксении Собчак, вставшей на защиту Аллы Пугачевой. Он обвинил журналистку во лжи и предоставил новые доказательства о готовящемся на него покушении.

*Признаны иностранными агентами на территории России