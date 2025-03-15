Виталий Бородин обвинил во лжи Ксению Собчак, вставшую на защиту Аллы Пугачевой

Глава ФПБК Виталий Бородин ответил Ксении Собчак, вставшей на защиту Аллы Пугачевой, обвиняемой в заказном убийстве. В своем Telegram-канале политический деятель обвинил журналистку во лжи и предоставил новые доказательства о готовящемся на него покушении.

Общественник отреагировал на слова Ксении Собчак в поддержку Аллы Пугачевой и ее сообщников, которых он ранее обвинял в покушении на него и угрозах. Виталий Бородин отметил, что «народ не поддерживает» и «не любит» телеведущую. Политик призвал журналистку «проверять информацию», прежде чем вставать на защиту людей, готовящих его убийство.

«Вчера увидел переписку и голосовые сообщения, где дают команду меня убить. У них была вся информация по моему перелету в Екатеринбург, у них даже был мой посадочный билет и мое место, где я должен был сидеть в самолете. Данные товарищи готовили мое убийство не только в Москве, но и в Екатеринбурге. За мной и членами моей семьи катались месяца два-три. Поэтому, Собчак, когда там что-то говоришь, ты хотя бы проверяй информацию», — заявил Виталий Бородин.

Напомним, 10 марта в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. Общественник добавил, что подаст на артистку заявление в Следственный комитет России. Политик предположил, что Алла Пугачева пытается ему отомстить за попытку лишить ее званий, наград и признать иноагентом.

В свою очередь, Ксения Собчак высмеяла обвинения Виталия Бородина в адрес певицы фразой: «Рецидивистка Пугачева снова вышла на тропу расправ».

Ранее мы писали о том, что раскрыто, как живет на Кипре уехавшая из России Алла Пугачева.