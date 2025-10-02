Виталий Бородин возмутился, что Тимати выбрал «стратегию тишины» во время СВО. Глава ФПБК высказался о заработках рэпера в Telegram-канале.

Виталий Бородин отметил, что на сегодняшний день артист владеет прибыльными брендами и демонстрирует в блоге обеспеченную жизнь, снимая яхты и бизнес-джеты. При этом, в отличие от многих звезд, Тимати не ездит в зону СВО и открыто не поддерживает страну в трудный период. По мнению главы ФПБК, рэпер намеренно выбрал «стратегию тишины».

«Пока одни артисты непрерывно ездят в зону СВО, другие предпочитают стратегию удобной тишины. Наш герой — Тимати, который виртуозно сменил бренды, но не источник дохода — кошельки российских поклонников», — высказался Бородин.

Также глава ФПБК обратил внимание на то, что в 2022 году после объявления мобилизации рэпер улетел в Узбекистан.

«Когда речь заходит о главном — о СВО и поддержке страны, — Тимати становится «невидимкой»», — резюмировал Бородин.

Сам рэпер не комментировал высказывание Виталия Бородина.

