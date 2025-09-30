«Он не патриот»: рэпера Macan призвали запретить в России

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить рэпера Macan в России. По его мнению, артист не является патриотом. Об этом сообщает «Абзац».

По данным СМИ, 23-летний исполнитель проигнорировал уже шесть повесток в военкомат и отправился отдыхать за границу. Виталий Бородин отметил, что каждый мужчина должен служить в армии и отдавать долг Родине, поэтому он считает поступок рэпера неправильным.

«Так делал я, мои друзья и братья. По сей день мы помогаем нашим ребятам в зонах СВО», - заявил Бородин.

Лидер ФПБК уверен, что игнорирование артистом военкомата является основанием предполагать, что он не патриот своей страны. Поэтому Виталий Бородин призвал запретить ему выступать в России.

«Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников», - поделился Бородин.

Ранее Виталий Бородин подал иск в суд против Аллы Пугачевой.